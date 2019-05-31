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بسبب خلافات الجيرة.. “فرارجي” يقتل جاره في عين شمس

31 مايو، 2019
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سدد عامل في محل دواجن طعنتين لجاره “م.ش” في منطقة عين شمس، فأرداه قتيلا قبل وصوله المستشفى لإسعافه.

تلقى قسم شرطة عين شمس، اليوم الجمعة، بلاغا من الأهالي بمقتل عامل، 37 سنة، على يد آخر بمحل دواجنن 24 سنة، بعدما سدد الثاني طعنتين للأول بـ”سكين” أودتا بحياته.

انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، وتمكنت من ضبط الجاني، الذي اعترف بجريمته بسبب خلافات جيرة مع المجني عليه منذ سنوات.

تحرر محضر بالواقعة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لتباشر التحقيق.

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