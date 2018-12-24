عاجلمحافظات

بشرة خير لأهالي القناطر الخيرية النائب حاتم عبد الحميد : الموافقة علي مد مترو الانفاق إلي القناطر الخيرية وإسناد العمل للشركة الفرنسية

24 ديسمبر، 2018
33 أقل من دقيقة

مبرررررررك لأهالي مدينة القناطر الخيرية

النائب حاتم عبد الحميد : الموافقة علي مد مترو الانفاق إلي القناطر الخيرية وإسناد العمل للشركة الفرنسية

القليوبية – دعاء درويش

أعلن النائب حاتم عبد الحميد – عضو برلمان عن دائرة القناطر الخيرية مفاجأة من العيار الثقيل لأهالي مركز ومدينة القناطر الخيرية ، حيث تمت موافقة الهيئة القومية لمترو الأنفاق علي مد المترو من شبرا الخيمة الي قليوب ومن قليوب الي القناطر الخيرية ، مشيرا انه يوم ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ جاءت الموافقة بإسناد العمل إلي الشركة الفرنسية لعمل دراسة جدوي للمشروع حتي يتم استكمال باقي الإجراءات ، مؤكدا أنه كان يسعي منذ أن أصبح نائبا للقناطر الخيرية في تحقيق حلم اهل دائرته بمد مترو الانفاق إلي القناطر الخيرية .

مقالات ذات صلة

10 نوفمبر، 2018
28

الأزهر الشريف يدين التفجيرات الإرهابية في الصومال

25 أكتوبر، 2018
39

توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى محور صلاح سالم

22 ديسمبر، 2018
23

شركة روسية تكشف عن سلاح “يعمي” العدو

28 أكتوبر، 2018
54

محمد صلاح حديث الإعلام الإنجليزى بعد مواصلة الإبداع فى البريميرليج

إغلاق