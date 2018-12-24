بشرة خير لأهالي القناطر الخيرية النائب حاتم عبد الحميد : الموافقة علي مد مترو الانفاق إلي القناطر الخيرية وإسناد العمل للشركة الفرنسية

مبرررررررك لأهالي مدينة القناطر الخيرية

النائب حاتم عبد الحميد : الموافقة علي مد مترو الانفاق إلي القناطر الخيرية وإسناد العمل للشركة الفرنسية

القليوبية – دعاء درويش

أعلن النائب حاتم عبد الحميد – عضو برلمان عن دائرة القناطر الخيرية مفاجأة من العيار الثقيل لأهالي مركز ومدينة القناطر الخيرية ، حيث تمت موافقة الهيئة القومية لمترو الأنفاق علي مد المترو من شبرا الخيمة الي قليوب ومن قليوب الي القناطر الخيرية ، مشيرا انه يوم ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ جاءت الموافقة بإسناد العمل إلي الشركة الفرنسية لعمل دراسة جدوي للمشروع حتي يتم استكمال باقي الإجراءات ، مؤكدا أنه كان يسعي منذ أن أصبح نائبا للقناطر الخيرية في تحقيق حلم اهل دائرته بمد مترو الانفاق إلي القناطر الخيرية .