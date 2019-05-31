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بشرى سارة لمالكي هواوي.. أول تراجع من جوجل بعد التهديد الصيني

31 مايو، 2019
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بعد ١٠ أيام فقط من اندلاع أكبر أزمة تهدد أسواق الهواتف الذكية في العالم، زفت مواقع تقنية عالمية، بشرى سارة لمالكي هواتف العملاق الصيني هواوي.

ويأتي قرار جوجل المفاجئ، بعد أسبوع واحد من قرار سابق باستبعاد هاتف هواوي الرائد من قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث نظام تشغيلها من أندرويد باي إلى Android Q.

ووصفت مواقع تقنية خطوة جوجل، بأنها إشارة تطمين لمالكي هواوي، بأن المفاوضات السرية الجارية حالياً، في طريقها لإيجاد حل، خاصة بعد تلويح مصادر صينية بإمكانية لجوء بكين إلى حظر تصدير مجموعة المعادن النادرة إلى أمريكا، وهي المعادن التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا الأمريكية في كثير من منتجات الذكاء الصناعي.

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