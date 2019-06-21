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بشرى لصلاح وتحذير لـ3 لاعبين.. توقعات الأبراج للمنتخب اليوم

21 يونيو، 2019
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يترقب الملايين من المصريين أولى مباريات المنتخب المصري مع نظيرة الزيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق الليلة باستاد القاهرة الدولي.

خلال السطور التالية نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين خلال المباراة اليوم، وفقًا لما ذكر موقع “horoscope” المعني بعلم الفلك والأبراج:

محمد صلاح – برج الجوزاء:

اعتماد الجميع عليك اليوم بشكل كامل سر نجاحك، أنت شخص نشيط، لا تنتظر الفرصة تأتي إليك إنما تبحث عنها دوما لاقتناصها.

كما أن القمر في منزل الحظ في برج الجوزاء، ما يدل على حظ كبير، ويساعد على تحقيق الأهداف والتعامل الجيد مع الآخرين وحظ جيد بشكل عام، وفق ما قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في لقاء تليفزيوني على قناة “MBC مصر”.

محمد النني ومروان حامد – برج الثور:

برجكما يخبر أنكما في أحسن حالتكما اليوم، ولديكما نظرة ثاقبة في المعلب قد لا يلاحظها أحد غيركما، عليكما التركيز فقط لتحقيق النجاح والفوز مع بقية الفريق. لا تكنا أنانيين.

محمد الشناوي – برج القوس:

اطلب المساعدة من الآخرين خصوصًا أصحاب القوة والتأثير لتحقيق الفوز، لأن خبراتك الحالية وحدها لا تكفي اليوم.

وعموما كوكب المشتري (كوكب الحظ) يدور في فلك برج القوس خلال هذا العام، ما يمنحهم الحظوظ القوية ويجعلهم يتطورون في مجال عملهم ويبنون بقية العام على أسس قوية.

محمود تريزيجيه – برج الميزان:

أنت مميز عن باقي الزملاء لكن عليك الابتعاد عن مشاكسة البعض، وتعامل بعقلانية.

أيمن أشرف – برج الحمل:

ابذل قصارى جهدك اليوم في المعلب لتحصل على النتائج التي ترضيك وترضي الجماهير، وحاول الاستفادة من النصائح التي تلقيتها خلال التمارين قدر الإمكان.

محمود علاء وأحمد حجازي – برج الدلو:

يخبرنا برجكما أنكما اليوم في كامل تركيزكما وتحكمان على الأمور بعقلانية كاملة. حظوظكما قوية اليوم لتحقيق نتائج إيجابية.

عبد الله السعيد – برج السرطان:

تأن في المعلب وابعد نفسك عن أي ضغوط أو توتر، وتعامل بهدوء وذكاء مع الكرات التي ستصل إليك حتى تستطيع تسديد الأهداف.

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