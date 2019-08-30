بعد إدراجه بجدول المخدرات.. تعرف على عقار “البريجبالين

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، القرار رقم 475 لسنة 2019، بإدراج مادة “البريجبالين” ونظائرها ومستحضراتها على قائمة “جدول المخدرات”.

ونص القرار على أن تضاف المادة وأملاحها وإيثراتها ونظائرها وأملاح نظائرها وأسترتها ومستحضراتها إلى الفقرة (د) من الجدول رقم (3)، الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

الصيدلي محمود علي، قال إن “بريجابالين”، هو عقار يستخدم في تهدئة أنواع معينة من نوبات الصرع وعدد من الأمراض العصبية، موضحا أنه يستخدم أيضا لعلاج حالات “فيبروميالجيا” الذي يصيب العضلات

في حالة تعاطي هذا العقار بكثرة يسبب الهلاوس، وفي الفترة الأخيرة زاد الإقبال عليه بسبب إدراج أنواع كثيرة تحت المواد المخدرة، كما أن أسعارها أرخص من “الترامادول”، مشيرا إلى أنه يسهل الحصول عليه من الصيدليات دون الحاجة إلى “روشتة”.

وتابع: “هذه المادة إذ تم تعاطيها بكثرة من الممكن أن تسبب الإدمان عليها، بالإضافة إلى أن الإدمان له أعراض جانبية أخرى من بينها تسويس الرؤية، والزيادة في الوزن، واضطرابات المعدة والقيء المستمر، ويشكل خطرا على الأجنة لذلك لا يسمح للحوامل بتعاطيه”.