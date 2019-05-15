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بعد ارتكاب 5 جرائم. سقوط عصابة لسرقة السيارات بكسر الزجاج في الإسكندرية

15 مايو، 2019
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أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمديرية أمن الإسكندرية، خلال ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بطريقة كسر الزجاج وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، فيما تمكنا من إعادة عدد من السيارات المبلغ بسرقتها لأصحابها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت إحداها عن ضبط إثنين منهم حال استقلالهما سيارة ملاكي البحيرة، وبحوزة أحدهما “هاتف محمول، وأوراق خاصة بسيارة ملاكي”.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في مجال ارتكاب جرائم سرقات السيارات، وقيامهما بالاشتراك مع المتهم “الهارب” بارتكاب 5 جرائم سرقات سيارات، بدوائر أقسام شرطة “أول وثان وثالث المنتزه، وسيدى بشر، والعامرية أول”، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهم “الهارب”، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

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