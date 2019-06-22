بعد الارتفاع الكبير في سعر الذهب.. ماذا فعلت أسعار الذهب اليوم؟

بعد الارتفاع الكبير في سعر الذهب.. ماذا فعلت أسعار الذهب اليوم؟

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد عند نفس أسعار الأمس، نتيجة ثبوت سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 650 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 557 جنيهًا، وعيار 24 إلى 742 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيه.

وأرجع نجيب استقرار سعر المعدن عالميا نتيجة ثبوت أسعار الذهب، بسبب أن اليوم هو العطلة الرسمية للبورصات العالمية.

وعالميا، اخترقت أسعار الذهب أمس الجمعة مستوى 1400 دولار قبل أن تتراجع، لكنها تظل قرب أعلى مستوى لها في ست سنوات بدعم من توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وقفزت الأسعار إلى 1410.78 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر 2013، بحسب وكالة رويترز.

وقفز الذهب أكثر من 5% منذ أن لمح البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي إلى تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام مع تحركه للرد على تزايد الضبابية الاقتصادية وبقاء التضخم عند مستويات منخفضة.