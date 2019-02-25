بعد حذف غير المستحقين.. هؤلاء يحق لهم إصدار بطاقة تموين جديدة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بدأت في استبعاد غير المستحقين وفقًا لعدة معايير منها: “أن تبلغ فاتورة استهلاك كهرباء 1000 كيلووات، شهرياً، فأكثر أو أن تبلغ فاتورة استهلاك المحمول 1000 جنيه، شهرياً فأكثر” كمرحلةٍ أولى، فيما سيتم بدء المرحلة الثانية من الاستبعاد وفقًا لـ 5 معايير أخرى اعتبارًا منذ مارس المقبل، استعدادًا لتنقية منظومة الدعم والبدء في إضافة المستحقين.
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