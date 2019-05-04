“بعد رفض الأهل زواجهما” هروب طالب وطالبة “أولى ثانوي أزهري” بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية واقعة هروب طالب بأحد المعاهد الأزهرية بصحبة زميلته في المعهد، بعد قصة حب بينهما، وذلك بسبب رفض أهلها زواجهما لصغر سنهما، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لضبطهما.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا للعميد حسين جندية، مأمور مركز شرطة بنها من “د.أ.أ”، 37 سنة، ربة منزل، بتغيب نجلتها “أ.م.أ”، 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري، بإحدى المعاهد الأزهرية عن المنزل عقب خروجها، أمس، لتلقي درس خصوصي بمادة اللغة الإنجليزية بذات الناحية، وتحصلت منها على مبلغ مالي 140 جنيها.

حُرر عن البلاغ سالف الذكر، المحضر رقم 3808 لسنة 2019 إداري مركز بنها.

وفي وقت لاحق تلقى المركز بلاغا من “ن.أ.أ”، 56 سنة، صاحب فرن بتغيب نجله “أ.ن.أ”، 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي بأحد المعاهد الأزهرية عن المنزل عقب خروجه، أمس، لتلقي درس خصوصي بمادة اللغة الإنجليزية وتحصل منه على مبلغ مالي 120 جنيها.

حُرر عن البلاغ المحضر رقم 3815 لسنة 2019 إداري مركز بنها.

وأشارت تحريات العميد يحيى راضي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، من خلال جمع المعلومات والربط بين الواقعتين لكون المتغيبين يدرسان بذات المعهد الأزهري تبين أنهما تربطهما علاقة عاطفية وسابقة قيام المتغيب الثاني بالتقدم منذ أسبوع لخطبة المتغيبة الأولى، وتم رفض طلبه من قبل أهليتها، لصغر سنهما.

اتخذت إجراءات النشر عن المتغيبين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.