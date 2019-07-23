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بعد ظهورها في كاميرات المراقبة.. استدعاء عمال “البنزينة” بقضية فتاة الشرف بالعياط

23 يوليو، 2019
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تواصل نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها بشأن أميرة العياط المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها بمدق جبلي وسددت له عدة طعناتأودت بحياته.
وأمرت النيابة باستدعاء عمال البنزينة الذين ظهروا فى كاميرات المراقبة التى رصدت المجنى عليه والمتهمة داخل سيارة قبل ارتكاب الواقعة، لسؤالهم، واصطحب فريق من النيابة العامة المتهمة إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل الجريمة.
وجاء بالتحقيقات الأولية أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بالأول ويدعى “وائل. أ” سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى “إبراهيم. م” وأثناء انصرافهم افترقوا بالزحام، وعندما اتصلت على حبيبها “وائل” أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف
وأضافت المتهمة أنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل “أ. ف” سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب منها تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.
وتم القبض على حبيب الفتاة وصديقه، وأمرت النيابة بحبسهما وحبس الفتاة، وبعرض جثة المجنى عليه على الطب الشرعي تبين وجودآثار جلد بشري بأظافره.
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