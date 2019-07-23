بعد ظهورها في كاميرات المراقبة.. استدعاء عمال “البنزينة” بقضية فتاة الشرف بالعياط

تواصل نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها بشأن أميرة العياط المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها بمدق جبلي وسددت له عدة طعناتأودت بحياته.

وأمرت النيابة باستدعاء عمال البنزينة الذين ظهروا فى كاميرات المراقبة التى رصدت المجنى عليه والمتهمة داخل سيارة قبل ارتكاب الواقعة، لسؤالهم، واصطحب فريق من النيابة العامة المتهمة إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل الجريمة.

وجاء بالتحقيقات الأولية أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بالأول ويدعى “وائل. أ” سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى “إبراهيم. م” وأثناء انصرافهم افترقوا بالزحام، وعندما اتصلت على حبيبها “وائل” أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف