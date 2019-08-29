بعد فيديو التعدي على صاحب مقهى.. وقف ضابط بمديرية أمن الجيزة عن العمل

أُحيل ضابط بمديرية أمن الجيزة، إلى قطاع التفتيش بوزارة الداخلية مع وقفه عن العمل لقيامه بالتعدي على مواطن بمنطقة أرض اللواء.

بالفحص تبين قيام المواطن المشار إليه (صاحب مقهى) بالامتناع عن تنفيذ قرار إزالة الإشغالات الصادر من الحى للمقهى الخاص به والتعرض لمسئولي الحى أثناء أداء عملهم، مما دعا الضابط للتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية قِبل صاحب المقهى.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الضابط في الواقعة المشار إليها، وإيقافه عن العمل وتحويله لقطاع التفتيش بالوزارة.