بعد موت ثعبان الكوبرا ” رئيس المدينه ” يستجيب للمواطنين ” بكفرشكر

كتب _ السيد يوسف

بسبب الظلام الكاحل والغابات والهيش الاخضر الكثيف على ضفاف نهر النيل تكاثرت الثعابين والحشرات الضارة ، وأصبحت تهدد حياة المواطنين المقيمين بمنطقة المساكن الشعبية خلف مستشفى كفرشكر المركزي ومركز الشرطه بالمدينه ، حيث ظهر ثعبان من نوع الكوبرا بأحد مداخل العمارات السكنية ، بسبب أعمدة الإنارة المعطلة بالمنطقة .

وتقول ام عمرو احد سكان المنطقة أنقذ أحد سكان المنطقة مجموعه من الاطفال أثناء لهوهم بالمنطقة من موت مؤكد حيث عثرو على ثعبان الكوبرا يقف أمامهم وذلك مساء أمس الأربعاء 11/9/2019 ، وتعالت الصرخات حتي انقض عليه أحد ساكني العقار رقم ٤٤ وانهال عليه ضربا حتى فارق الحياه .

ومن جانب آخر استغاث سكان المنطقة بالجهاز التنفيذي المحلى لمدينة كفرشكر فى اتصالا تليفونيا برئيس المدينه محمد الحسيني مساء أمس ، وطالبا بإنارة وتطهير المنطقة من تجمعات القمامه و الغاب والحشائش المتواجدة بكثافة عالية على جانبي الطريق العام والتى تعتبر مأوى للثعابين والقوارض والحشرات الضارة .

حيث استجاب محمد الحسيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرشكر وقد كلف المهندس نبيل عبدالعظيم القائم بأعمال نائب رئيس المدينة صباح اليوم الخميس 12/9/2019 بضرورة تطهير المنطقة وانارتها والتأكد من أعمال الصيانة الدورية بأعمدة الإنارة ورفع القمامة بشكل دوري ومنتظم .

وأكد رئيس المدينه على ضرورة مخاطبة وحدة مكافحة الملاريا والأمراض المتناقلة بكفرشكر برئاسة المهندس نادر سعد بضرورة مكافحة الحشرات والقوارض وتطهير المنطقة بالكامل وجاري التنفيذ اليوم .

قام المهندس نبيل عبد العظيم نائب رئيس المدينة بحمله مكبرة على المنطقة صباح اليوم على الفور ، حيث قام بإصلاح كافة أعمدة الإنارة المعطلة وازاله كافة التراكمات من الغابات والهيش والحشائش المتواجدة على جانبي الطريق ورفع كفاءة صناديق القمامه ، بالإضافة إلى تجهيز محيط العمارات بزراعة الأشجار المزهرة ، وأشار نائب رئيس المدينة إلى التعاون المثمر من المواطنين فى ترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعة حيث قال المواطنين سكان المنطقة سيتم ترميم الأجزاء المتهالكة من أسفل العقار وشراء الأشجار ومشاركة الجهاز التنفيذي المحلي فى تطوير المنطقة .