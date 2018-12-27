بعد وفاة زوجته زوج يقيم دعوى إسقاط نسب طفليه

لم يتوقع الزوج الاربعينى فى يوم من الايام أن نجليه قرة عينه ليسا من صلبه والذى كرس حياته من اجلهما خاصه وبعد أن توفت زوجته منذ بفترة بعد أصابتها بمرض خطير قضى على حياتها وهى فى سن مبكرة.

يتذكر الزوج ليله زفافه على شريكه عمرة حيث كان يشعر بالتعاسه لأن والدته فرضتها عليه فهى ترتبط بصله قرابه بها لكن بمرور الأيام شعر بأنه بدأ يقع فى حبها خاصه وأنها كانت تتفانى فى أسعادة.

رزقهما الله بطفلين غايه فى الجمال اكملا سعادتهما مرت السنوات هادئه حتى هبت رياح عاتية غيرت حياة الأسرة السعيدة حيث اكتشف الزوج أن شريكه عمرة مصابه بأورام سرطانية انتشرت فى جسدها وفى حاله متأخرة.

لم يقصر الزوج فى حقها رفض تركها أو اهمالها انفق كل ما يملك على علاجها محاولا إنقاذ حياتها لكن القدر لم يمهله الكثير وتوفت الزوجه دون انذار … اصيب الزوج بالالم الشديد على فراقها كاد يفقد صوابه نهائيا لكنه تماسك من أجل أبنائه.

فى أحد الأيام اصيب الزوج بالالام شديدة فلجئ إلى أحد الأطباء المتخصصين لإجراء الكشف الطبى عليه بعد عمل الفحوصات الطبية والاشاعات اللازمه اكتشف الزوج انه عقيم ويستحيل ان ينجب فى يوم من الايام اصيب الزوج بصدمه عاتيه أكد للطبيب المعالج أن لديه طفلين.

لم يقتنع الزوج بكلام الطبيب قرر اللجوء إلى أحد الأطباء المشهورين فى تلك الحالات والتى أكد كلام الطبيب الأول.

شعر الزوج بانه كاد يفقد عقله من هول الصدمه روى إلى صديقه المقرب ما تعرض إليه والذى طلب منه إجراء تحليل ال dna للتحقق من صدق كلام الأطباء مؤكدا له انه فى كثير من الحالات يتعرض الرجل الاصابه بالعقم بعد بلوغه سن الأربعين.

على الفور قام الزوج بعمل تحليل البصمه الوراثيه له ولابنائه ليكتشف أن طفليه ليسا من صلبه.

الجنون اجتاح عقل الزوج خاصه وان زوجته ماتت ولن يتمكن من اكتشاف حقيقه الامر هداه تفكيرة التخلص من نجليه لكن سرعان ما عاد إلى رشدة سريعا.

عاش الزوج موقف قاسي انتهى بلجؤة الى محكمه الأسرة بمصر الجديده اقام دعوى إسقاط نسب الطفلين عنه وقدم الاوراق الداله على ذلك وحتى الان ما زالت الدعوى التى حملت رقم 2856 لسنه 2018 منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها.