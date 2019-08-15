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بـ كاش مايوه قصير.. انغام تبهر الجمهور بـ اطلالة مثيرة وغير متوقعة.. شاهد

15 أغسطس، 2019
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نشرت المطربة أنغام صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة راقية وجذابة، وهو ما عبر عنه جميع متابعيها عبر تعليقاتهم.

وارتدت انغام كاش مايوه  قصيرا بألوان مختلفة، وبعض الخرز من منطقة الرقبة، ومزود بحزام على منطقة الخصر، وهو ما أبرز من إطلالتها واناقتها.

وتركت انغام شعرها منسدلا على كتفيها، وارتدت على شعرها قبعة من الخوص، ولم تتكلف في وضع الماكياج واختارت اللون الروز على شفتيها.وأكملت انغام إطلالتها بإرتداء نظارة شمسية سوداء، مع عقد باللون الكحلي، واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها ..

 

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