بلاغ لمحافظ القليوبية :

طريق الموت (كفر الدير – شبين القناطر) يحصد أرواح المواطنين دون رادع

التايم المصرية / وحيد العطار

في إستغاثة شديدة اللهجة بمحافظ القليوبية أرسلها مواطني كفر الدير لجريدة التايم المصرية يستغيثون فيها بمحافظ القليوبية الدكتور عبد الحليم مرزوق يستغييون فيها من طريق الموت ( كفر الدير – شبين القناطر) الذي يعمل عليه سيارات إجرة عمرها الإفتراضي منتهي ومعظم من يقومون بقيادتها صبيان صغار لا يحملون رخصة قيادة ومعظم السيارات لا تحمل لوحات معدنية والأكثر من ذلك أن السائقين يقومون بتحميل ركاب أكثر من الحموله المقررة لها

هذا وقد أكد المواطنون أن ذلك يحدث علي مرئ ومسمع من الجميع دون أية إجراءات متسألين لمصلحة من يتم ترك هذه الكارثة التي تحصد أرواح المواطنين يوميا

كما ذكري المواطنين أن موقف الحصافة وكفر الدير أصبح موقف لحصد الأرواح بدلا من أن يكون وسيلة لخدمة وراحة المواطنين

كما ذكري المواطنين في إستغاثتهم أن حتي السيارات التي تحمل لوحات معدنية منتهية الصلاحية وتمثل خطورة كبيرة علي كل من يستقلها ولكن ليس هناك بديل ولا مواقبة من وحدة المرور

وقد ذكري المواطنين أن الفاجعة الكبري لقرية كفر الدير كانت في عيد الفطر والذي تحول ليلة سوداء عمت قرية كفر الدير حيث إتقلبت سيارة إجرة مليئة بأطفال القرية الذين كانو ذاهبين لمدينة شبين القناطر للملاهي والإحتفال بالعيد وهم لا يعلمون أنهم لن يفرحو بالعيد بسبب سائق وبسبب عدم الرقابة علي السائقين فأنقلبت بهم السيارة وفر السائق هاربا والكارثة أنه الأن يقود سيارة أخرى وكأن شيئ لم يحدث

ويختتم الأهالي إستعاثتهم قائلين

( إرحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء)