بلاغ لوكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

تقدم العديد من مواطني قرية عزبة الباجور التابعة لقرية قرقشندة مركز طوخ بمحافطة القليوبية بإستغاثة لفضيلة الشيخ صفوت وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية من المهندس المختص بتنفيذ بناء مسجد الرحمن بالقرية والتابع لإدارة أوقاف قها بمحافظة القليوبية حيث أكد مواطني قرية عزبة الباجور أن المهتدس الذي قام ببناء المسجد قام بالعديد من المخالفات والتي ذكرها المواطنين في إستغاثتهم ومنها

أنه تم تركيب مراوح سقف رديئة جداً مما جعل المسجد الأن لا يتحمل حرارتة المصلون

كما ذكرو أن دهان المسجد رديئ جدا حتي أن بعض الدهان يتساقط الأن ويحتاج للتجديد علي الرغم من المسجد تم تسليمه منذ أقل من شهر

وأيضا السباكة الخاصة بالمسجد أصبحت الأن تحتاج للتجديد

كما أن المهندس لم يقوم بعمل خزان للصرف الصحي علي الرغم من مساحة المسجد الكبيرة جدا

وأيضا أعمال النجارة الخاصة بالمسجد ذكر مواطني القرية أنها أيضا رديئة جداً

هذا وقد ناشد المواطنين فضيلة الشيخ صفوت وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بضرورة التدخل وإرسال لجنة من الهيئة الهندسية لمعاينة تلك المخالفات وغيرها العديد والعديد علي الرغم من العديد من الملايين التي حصل عليها المهندس الذي قام بتنفيذ بناء المسجد إلا أنه لم يقم بعمله علي أكمل وجه مما يعد مخالفا للشروط وإهدارا للمال العام

هذا وقد أكد مواطني قرية عزبة الباجور في إستغاثتهم علي ثقتهم الكبيرة في فضيلة الشيخ صفوت وأنه لن يقبل بإهدار المال العام