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بناء على تعليمات محافظ القليوبية السكرتير العام المساعد يقود اليوم حملة إزالة بطوخ لعدد ١٠٥ حالة بمساحة ١٩٨٧ مترا

19 أغسطس، 2019
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قام اللواء / حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية اليوم الإثنين الموافق ١٩/٨/٢٠١٩ بقيادة حملة إزالة بقرية كفر الجمال التابعة لمركز ومدينة طوخ رافقه خلالها الأستاذ/ محمد خيري رئيس المدينة والأستاذ/ وسمير عمر نائب رئيس المدينة واللواء/ حسين جندية والعميد/ فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ والرائد/ أحمد سامي رئيس مباحث المركز وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وبحضور جهات الولاية من هندسة ري طوخ ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد ١٠٥ حالة بمساحة إجمالية ١٩٨٧ مترا صادر لها قرارات إزالة .

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