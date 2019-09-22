بناء على تعليمات محافظ القليوبية.. الوحدة المحلية باكياد دجوى تصادر معدات بناء مخالف

قامت الوحده المحليه بأكياد دجوي اليوم وبناء علي تعليمات السيد الدكتور علاءعبدالحليم مرزوق محافظ القليوبيه بضرورة التصدي لكل اعمال البناء المخالف والتحفظ علي المعدات وموادالبناء وفور ورود اخطار من الجمعيه الزراعية بناحية طنط الجزيره تم الانتقال على الطبيعه وتبين قيام مواطن بصب سقف الدور الاول العلوي خارح العمراني وبدون الحصول علي ترخيص مخالفا بذلك القانون7لسنة2018والقانون119لسنة2008وعلي الفورتم الاتصال بالسيد رئيس المركز والمدينه والذي اصدر تعليماته بالتحفظ علي الخلاطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفه ولن تتهاون الوحده حيال المخالفين