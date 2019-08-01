بنها العسل . . إنت إللى جبته لنفسك ياكامل

كتب : كامل السيد

وجدت درجة الحرارة معقولة صباحا فقلت أنا رياضى قديم فلماذا لاأتمشى لأحرق الكوليسترول فهو ضار للقلب والشرايين ولكى أستمتع بالطبيعة الجميلة لبنها العسل فقلت أبدأ من عند كوبرى الفحص لأستمتع بالخضرة وبممشى أهل مصر ببنها الذى بدأ العمل به منذ المحافظ السابق اللواء محمود عشماوى بناءا على توجيهات الرئيس السيسى ليستمتع المصريون بنيلهم العظيم بعيدا عن الإستغلال فوجدت أبراجا سكنية ضخمة وشاهقة وقالوا لى أصلها منطقة عشوائية فقلت وأين تصرف مخلفات الصرف الصحي فقالوا لى هوه إنت مش من هنا ؟ هوه إنت مارحتش المنطقة العشوائية خلف المدينة الجامعية ببنها فقلت مالها ؟ كله شغال بالأسون بيصرفوا الصرف الصحى فى جوف الأرض والمنشآت على النيل تصرف فى نهر النيل حال الأسية .

حبيت أشوف ممشى أهل مصر فوجدت عشوائية وتخريبا فالمرور إعتدى على الحديقة العامة على ممشى النيل ليضع بها السيارات المضبوطة وبعدها الهيش والغاب ومياه راكدة لايستطيع أحد الإقتراب منها لإمتلائها بالقوارض والثعابين وبعدها مباشرة دورة مياه رجالى ونسائى مهجورة لكن الناس مابتعتقش فرائحة الصنان تنتشر منها رغم عدم وجود مياه بها ووجدت مبانى مهدمة وأشجار مقطعة ، ووجدت بعدها محطة مياه الفلل تعترض طريق الممشى إعتراضا كاملا والمراكب النيلية التى كانت تستخدم كافتريات تم غلقها غلقا تاما وإضطررت للصعود إلى كورنيش النيل بسبب إعتراض محطة مياه الشرب الطريق فوجدت المقاعد متهالكة وعدم وجود إضاءة ليلا على كورنيش النيل فوقعت عينايا فى الجهة المقابلة لمحطة مياه الشرب على حديقة كنت آتى بأولادى إليها وهم صغار ليتمرجحوا ويلعبوا وسط الخضرة وننتظرهم على مقاعد جيدة فوجدتها تحولت إلى خرابة .

وإقتربت من مبنى المحافظة فقلت أنا أمين حزب التجمع بالقليوبية وعلى الذهاب لمكتب المحافظ كى أعرض عليه مارأيت فسألت عن مواعيده يوم السبت على أساس تكون المقابلة أسهل فقالوا لى المحافظ ألغى الحضور يوم السبت لسيادته ولنا فقلت إذن أقابله فى اليوم المفتوح الإثنين من كل أسبوع مثل بقية البنهاوية قالوا لى هو ألغى اليوم المفتوح فعزمت على أن أكمل المسير لأرى كورنيش النيل أمام المحافظة وحتى كوبرى كفر الجزار فوجدت المشيب قد أصابه بلاط الأرضية فى الأغلب غير موجود والشجر بلا تهذيب والقمامة تملؤه برائحتها الكريهة فقلت أصعد كوبرى النفق ذات الإتجاه الواحد لأجد الموتوسيكلات على الصفين لنقل الركاب بالأجرة ونزلت لأجد عربات السوزوكى تقف لتحميل الركاب وشرطى المرور واقف دون تحريك ساكن ووجدت شارع كلية الطب مليئ بالسيارات وموقف للسوزوكى ولسيارات الركوب للقاهرة فبنها المدينة الوحيدة التى بها موقف عشوائي بكل شارع ينظمه البلطجية والسوابق ،

وأمام مطلع الكوبرى أجد السيارات تقف الجانبين ومطلع الكوبرى نقطة تجمع للسيارات المتجهة لبنها ولمنطقة الفلل والمتجهة لكفر الجزار وكفر السرايا ولولا عناية الله لوقعت حوادث عديدة ، وواصلت المسير دون أن أستطيع المشى على الرصيف لسوء حالته وإعتداء الباعة وأصحاب المحلات والكافتريات والمطاعم عليه فقلت ليس من بد سوى السير فى نهر الشارع فوجدت الشوارع لم يتم رصفها وتم حفرها لتركيب كابلات كهرباء أرضية وخطوط تلفون دون إعادة الشيئ لأصله فقلت الله يرحم أيامك يادكتور عادل إلهامى لم يكن يستطيع أحد الإعتداء على الأرصفة أو الحفر فى الشوارع التى رصفها بدءا من الأحياء الشعبية حتى الراقية وعموما دخلت شارع الكوبرى لأجد السيارات تقف على الجانبين فى حماية البلطجية ولايمكن المرور إلا لسيارة واحدة رغم أنه مزدوج الإتجاهين عطلة وزحام شديدين ونفس الإعتداءات على الأرصفة لأدخل أمام صيدناوى لأجد الباعة إعتدوا على الطريق بمفروشاتهم وكشافات الكهرباء تضيئ ليل نهار سرقة من أعمدة الكهرباء وفى الخلف نفس الظاهرة حيث إشتعلت بها الحرائق مرات ومرات ودمرت الكثير فقلت لأذهب لمنطقة الكبارى لأجد المحلات تحت الكوبرى التى وزعت على المحاسيب وكبار تجار بنها وقد إعتدوا جميعهم على الرصيف ووجدت باعة يبيعون كل شيئ يفترشون الأرض عنوة فقلت لنفسى أستريح بعض الوقت على أحد الكافتريات التى تفترش الشارع فلما إقتربت وجدتها غرزا عليها كل شيئ فإمتنعت عن الجلوس فلربما أتت حملة شرطة وتحدث مشكلة ووجدت الخيل وعربات الكاروا بمخلفاتها ورائحتها المعروفة ولما سألت قالوا إنهم يبيتون تحت الكبارى فقلت لأرى مداخل الكبارى فوجدت الباعة يملؤون المكان بشكل يجعل السير بالسيارات وعلى الأقدام مخاطرة كبيرة فقلت ليس أمامى سوى أن أصعد الكبارى التى ضيقت المكان لأجد نفسى كالتائه فلا رابط بين تلك الكبارى ولاأعرف لأى إتجاه أسير فقلت بيقولوا فيه كوبرى على الرياح التوفيقى يوصلك إلى الحرس الوطنى فذهبت إليه وأنا منهك القوى لأجده مرتفعا شاهقا لايستطيع إستعماله إلا من قبل الشباب أما الكبار والعجزة ومرضى القلب فليمتنعوا فقلت ليتهم كتبوا عليه لافتة ممنوع العبور إلا للشباب فقررت أن آخذ عربة خاصة لأذهب للحزب قائلا لنفسى إنت إللى جبته لنفسك ياكامل وبدل ماتحرق الكوليسترول حرقت دمك .