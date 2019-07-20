بيراميدز يخطف نجم المصري من الأهلي والزمالك التفاصيل في الخبر

بيراميدز يخطف نجم المصري من الأهلي والزمالك التفاصيل في الخبر

الأهلى والزمالك وقال حمد إبراهيم المدرب العام بالنادي المصري البورسعيدي إن إسلام عيسى لاعب وسط الفريق انتقل لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الحالي.

وسط الفريق انتقل لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الحالي.

ويعد إسلام عيسى إحدى مواهب الدوري المصري وظهر بشكل لافت للنظر مع ناديه البورسعيدي على مدار السنوات القليلة الماضية.

وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أن الأهلي قدم عرضا رسميا للمصري من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وكشف مسؤولو النادي الساحلي بعد ذلك فشل الصفقة.

وأكد مدرب المصري، في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي تفاوض بالفعل معهم من أجل اللاعب وتم الاتفاق على جميع الأمور المالية، وأيضا الحصول على خدمات اثنين من لاعبي الفريق.

واستمر: “المفاوضات بعد ذلك توقفت من جانب الأهلي”.

وصرح: “إسلام عيسى أصبح لاعبا في صفوف نادي بيراميدز، بالتأكيد المصري لا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، ونتمنى له التوفيق في المستقبل”.

واختتم “رحيل إسلام عيسى لبيراميدز تم مقابل 35 مليون جنيه، بجانب 10 ملايين جنيه امتيازات للنادي وفقا لشروط خاصة”.

وأعلن نادي بيراميدز، في وقت سابق، نقل أسهمه بالكامل للإماراتي سالم الشامسي، مقدما الشكر والتقدير لمالكه السابق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.