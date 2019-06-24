حوادث وقضاياعاجل

تأجيل محاكمة المطربة «بوسي» لجلسة 29 يوليو المقبل

24 يونيو، 2019
535 أقل من دقيقة

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ«بوسي»، لجلسة 29 يوليو المقبل، لتقديم ما يفيد السداد والتصالح في اتهامها بالتهرب الضريبي. كانت المحكمة قد قضت، في 7 مايو 2018، بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة. وأسندت النيابة، للفنانة بوسي تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات «وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح»، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827 ألف جنيه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

2 ديسمبر، 2018
138

انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي فى مواجهة ليفربول وإيفرتون

16 مارس، 2019
650

“باقي 12 يوم”.. أسهل طريقة لتقديم تظلمات الحذف من بطاقات التموين قبل انتهاء المدة

21 فبراير، 2019
730

وزير التموين يستعرض آخر التطورات بملفات إضافة المواليد والدعم.. السبت

1 ديسمبر، 2018
150

مفاجآت في انخفاض سعر الذهب اليوم.. تفاصيل هبوطه وبشرى سارة للمقبلين على الزواج

إغلاق