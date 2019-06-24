تأجيل محاكمة المطربة «بوسي» لجلسة 29 يوليو المقبل

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ«بوسي»، لجلسة 29 يوليو المقبل، لتقديم ما يفيد السداد والتصالح في اتهامها بالتهرب الضريبي. كانت المحكمة قد قضت، في 7 مايو 2018، بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة. وأسندت النيابة، للفنانة بوسي تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات «وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح»، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827 ألف جنيه.