تأجيل محاكمة 42 إخوانيا في قضايا عنف بالمنيا

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 42 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية أحداث عنف وشغب مركز العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى جلسة 20 يوليو المقبل للمرافعة.

قال مصدر قضائى، إن المحكمة تعذر عليها الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين لعدم حضورهم من محبسهم لدواعٍ أمنية، وكان مقررا أن تستمع للمرافعة، إلى جانب الإطلاع على التقرير الخاص بالمتهم السادس والعشرين والمرافعة عن باقي المتهمين، وبينهم 6 متهمين محبوسين.

كانت المحكمة أصدرت أحكاما غيابية متفاوتة ضد المتهمين فى أواخر سبتمبر من العام الماضى، لتورطهم في قضية اقتحام قسم شرطة مركز العدوة، وتم القبض على البعض لتتم إعادة إجراءات محاكمتهم من الخارج بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت عامة، وقتل رجل شرطة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.