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تتزوج واحد رسمى والثانى عرفى والنتيجة جريمة قتل

6 مايو، 2019
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أقدم عامل على طعن آخر بسبب أنه تزوج من زوجته عرفيًا، فى العمرانية وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وحرروا له المحضر اللازم، وتولت معه النيابة التحقيق. وردت معلومات لقسم شرطة العمرانية يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطعنة نافذة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه موظف طعنه عامل. ألقت قوة القبض على المتهم فاعترف بارتكاب الواقعة، بعدما اكتشف أن القتيل تزوج من زوجته عرفيا أى أن السيدة جمعت بين زوجين.

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