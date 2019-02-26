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تجهيز منافذ لبيع اللحوم والأسماك والخضراوات بزراعة البحيرة

26 فبراير، 2019
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البحيرة : سعيد شتا

قام اليوم المهندس / محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بحضور الدكتور / كامل إبراهيم مدير محطات مركز البحوث بغرب الدلتا ، بتفقد الأماكن المقترحه لإقامة عدة منافذ لبيع اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه ، حيث تقرر إقامة منفذ مجمع بجوار مبنى مديرية الزراعة بالبحيرة ، كما تم تفقد مبنى الإرشاد الزراعى بمركز دمنهور ، ووجه بسرعة تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من خلال تخصيص أماكن للتربية ، وتقرر شراء عدد كبير من عجول التسمين والتعاقد على كميات كبيرة من الأسماك بالإضافة إلى إنشاء عنابر لتربية الدواجن بكافة أنواعها ، وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة ، ويتم الاستعانة بالمتخصصين بمركز البحوث للاستفادة من خبراتهم والعمل على تطوير منظومة قطاع الزراعة بالمحافظة ، وأيضا لإيجاد خطة عمل مناسبة لتشغيل الفراغات الغير مستغله ولتنشيط واسترجاع دور الإرشاد الزراعى لسابق عهده ، مع إقامة المشروعات التى تكون بمثابة منارة إرشادية وإرشاد المزارعين على أفضل الطرق فى استخدام المساحات الغير مستغله ، ودعوة المزارعين لمشاهدة تلك المشروعات الصغيرة فى هذه المساحات حتى يتمكنوا من تنفيذها عمليا و يستفيد منها وتضر دخل على أسرته
رافق وكيل الوزارة فى الجولة كل من المهندس / ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة و الدكتور / محمد نوار مدير الإدارة الزراعية بدمنهور والمهندس / كامل سيف النصر مدير إدارة الإنتاج الحيوانى والمهندس / احمد كردى مدير إدارة الإرشاد الزراعى والمهندس / ايمن عاشور / وكيل إدارة الإرشاد

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