تحالف الاحزاب المصرية يرفض كل صور الارهاب ويؤكد دعم الجيش والشرطة

كتب محمد طارق

اكد المهندس تيسير مطر الامين العام لتحالف الاحزاب المصرية ورئيس حزب ارادة جيل ان الجرائم الارهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة ضد رجال الجيش والشرطة لن تنال من وحدة وتلاحم قوي الشعب والجيش والشرطة الا صلابة في مواجهة تحديات الارهاب الاسود

وقال تيسير مطر ان تحالف الاحزاب السياسة يقف صفا واحدا مع القيادة السياسية لتحقيق المزيد من الانجازات والاستقرار و الانتصار علي خفافيش الظلام وقوي الشر التي تريد اسقاط مصر مشيرا ان التحالف يدعم الجيش والشرطة بكل قوة لدحر الارهاب وتطهير الوطن من دنس الجماعات الارهابية المجرمة