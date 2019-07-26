تحذير مهم من شركة Apple لمستخدميها.. ارتفاع موجات الحر يدمر الجهاز.. وتقدم الحل

قد تتسبب الحرارة الشديدة في تلف عمر بطارية هاتفك الذكي بشكل دائم إذا عرضتها لدرجة حرارة عالية عن المعتاد، وقد حذرت شركة أبل مستخدميها من احتمالية وقوع “ضرر دائم” وتؤكد على ضرورة الحفاظ على برودة أجهزتها، لأن تعريض الجهاز لدرجات حرارة عالية قد يتسبب في تلف دائم للبطارية.

وتشرح أبل “قد تؤدي ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة إلى تغيير سلوك الجهاز في تنظيم درجة حرارته”، وتضيف “قد يؤدي استخدام جهاز iOS في ظروف شديدة البرودة خارج نطاق التشغيل إلى تقصير عمر البطارية مؤقتًا وقد يتسبب في إيقاف تشغيل الجهاز.

سيعود عمر البطارية إلى الوضع الطبيعي عندما تعيد الجهاز إلى درجات الحرارة المحيطة العادية، وتوصي Apple بتخزين جهاز آيفون الخاص بك في درجة حرارة تتراوح بين 20 و 45 درجة مئوية، بالإضافة إلى تجنب تركه في سيارتك حيث يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة هذا النطاق بسهولة.

يجب استخدام الجهاز عندما تكون درجة الحرارة المحيطة بين صفر و 35 درجة، أو قد يتلف وينتهي عمر البطارية سريعًا، وتقدم الشركة عدد من الاحتياطات التي يجب اتخاذها وفقًا لموقع آي نيوز:

• عدم ترك الجهاز داخل السيارة في يوم حار

• عدم ترك الجهاز في ضوء الشمس المباشر لفترة طويلة من الزمن

• عدم استخدام ميزات معينة في الظروف الحارة، أو أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة من الزمن، مثل (تتبع GPS أو التنقل في سيارة، لعب لعبة تستهلك طاقة مكثفة، أو استخدام تطبيقات الواقع المعزز).

يجب استخدام الجهاز عندما تكون درجة الحرارة المحيطة بين صفر و 35 درجة، أو قد يتلف وينتهي عمر البطارية سريعًا، وتقدم الشركة عدد من الاحتياطات التي يجب اتخاذها وفقًا لموقع آي نيوز:

• عدم ترك الجهاز داخل السيارة في يوم حار

• عدم ترك الجهاز في ضوء الشمس

المباشر لفترة طويلة من الزمن

• عدم استخدام ميزات معينة في الظروف الحارة، أو أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة من الزمن، مثل (تتبع GPS أو التنقل في سيارة، لعب لعبة تستهلك طاقة مكثفة، أو استخدام تطبيقات الواقع المعزز).

إذا تجاوز هاتفك درجة الحرارة الخاصة به، فسيعرض رسالة تحذير تفيد بضرورة تهدئته قبل أن تتمكن من استخدامه، حيث لا يزال بإمكانك إجراء مكالمات طوارئ، ولكن لاستئناف استخدام جهازك في أسرع وقت ممكن، توصي Apple بإيقاف تشغيله ونقله إلى بيئة أكثر برودة للسماح بانخفاض درجة الحرارة.