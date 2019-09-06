تحذير هام من رضوى الشافعى لمنتحلى صفة “صحفى” بمحافظة القليوبية

هناك بعض الاشخاص فى محافظة القليوبية يدعون بانهم صحفيين وهم لا علاقة لهم بنقابة الصحفيين وهذا نصب وتذوير وانتحال لمهنة صحفى وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون تلاقيهم بيروحوا للمسئولين والمسئولين يقومون باعطائهم معلومات وفى الاخر تلاقيهم شغالين فى مواقع تحت بير السلم وتلاقى بعض منهم بيوجة كلامة لابتزاز بعض الاشخاص واحيانا لارهاب المسؤلين وتلاقيهم موجهين مقابل الحصول على بعض المصالح الشخصية او الاموال ماشين بمبدأ ادفع نهاجم ونكتب وهذا تحذير لهؤلاء الأشخاص وكلامى عارفة إنه هيوصلهم. معاكم مدة شهر اذا لم تنسحبوا بهدوء لانكم منتحلين الصفة ساتوجة ببلاغ بالاسماء المنتحلة بمحافظة القليوبية داخل نقابة الصحفيين لاتخاذ كافة الإجراءات القانوية ضدكم والتى سوف تصل بكم للحبس لأنكم اساءتم للمهنة السادة المسؤلين داخل القليوبية يجب عليكم معرفة الصحفيين الحقيقين ومن هم منتحلى الصفة الصحفى هو من معة كارنية نقاب الصحفيين او يكون صحفى تحت التمرين وغير مقيد فى النقابة وفى هذة الحالة يكون الموقع أو الجريدة التى يعمل بها معتمد من المجلس الأعلى للصحافة طبقا للقانون أما من يعمل فى مواقع بير السلم هو منتحل للصفة وهؤلاء سنطهر القليوبية منهم قريبا وهذا هو التحذير الاخير اللهم بلغت اللهم فاشهد

رضوى الشافعى الصحفية بالأهرام عضو نقابة الصحفيين عضو مجلس إدارة نادى بنها الرياضى