تحـالـف التطـرف والفسـاد..في صالون حـزين عمـر الثقافي

الارتباط المشبوه والمدمر بين الفساد والتطرف ، هو موضوع ( صالون حزين عمر الثقافي ) ، 7 مساء الأربعاء القادم بنقابة الصحفيين بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالنقابة.

يحمل موضوع المناقشة عنوان : ( تحالف التطرف والفساد ) ، وضيوف الصالون من الرموز الفكرية والوطنية : اللواء الشافعي حسن ، اللواء محمود منصور ، الدكتور إبراهيم نصر الدين ، السفير محمد العشماوي ، المفكر سامي الزقم ، الدكتور صلاح هاشم.

يعقد الصالون بقاعة طه حسين ، ويشارك فيه عدد من كبار المفكرين والقانونيين والإعلاميين والأكاديميين ، ومنهم : المستشار د.مجدي الجارحي ود.أيمن السيسي وعبد الغني هندي ود.محمود نسيم ود.عزام راشد وإسلام شريدح ونبيل ابو السعود ود.أحمد البرتاوي ود.منال حبيب ومدحت محيي الدين وأحمد عبده ود.إيهاب الضويني ود.شوقي عابدين واللواء ياسر نبيه واللواء ايمن خطاب واللواء علاء جرير وعبد العليم اسماعيل ورمضان كشك ومني عمر وعبد الرحمن الداقوفي وآمال الخطيب وهيثم منتصر وفاطمة بدر وأحمد ثروت صادق وحمادة الجندي وياسر مصطفي ونرمين محمد. ,وروماني عطا .وغيرهم ..بحضور مقرري الصالون : د.محمد راشد ود.أحمد زعيتر ونهال القويسني وأشرف فتحي عامر..والمشاركة متاحة لكل المهتمين بالقضايا الوطنية