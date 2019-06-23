تراجع كبير في أسعار اللحوم والمواشي.. و3 أسباب وراء الانخفاض

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم انخفضت تدريجيًا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بنحو 20 جنيها في المتوسط في الكيلو الواحد.

وأضاف عبدالباسط أن “سعر كيلو اللحمة انخفض في الأيام الأخيرة بين 130 و150 جنيهًا، مقابل من 150 و170 جنيهًا”.

وأشار عبد الباسط إلى تراجع سعر المواشي القائمة (الحية) إلى بين 50 و52 جنيهًا للكيلو منذ بداية الشهر الجاري، مقابل بين 60 و65 جنيهًا في نفس الفترة من العام الماضي.