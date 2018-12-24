ترامب: السعودية ستتحمل تكاليف المساعدة في إعادة إعمار سوريا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الشكر إلى المملكة العربية السعودية معلنا موافقتها على دفع الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة بناء سوريا بدلا من الولايات المتحدة.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” : “وافقت السعودية الآن على إنفاق المال اللازم للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة”.

وأضاف: “أرأيتم؟ أليس من اللطيف أن تساعد الدول بالغة الثراء في إعادة بناء جيرانها بدلا من دولة عظيمة، هي الولايات المتحدة، والتي تقع على بعد 5000 ميل (عن سوريا). شكرا للسعودية”.

ويأتي ذلك بعدما قرر ترامب سحب القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا، حيث قال إنه بالقضاء على داعش انتهت المهمة.