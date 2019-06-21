ترامب يبحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي تهديدات إيران

صرح المتحدث الرسمي بإسم البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان للحديث عن التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز في خبر عاجل لها، بحث الرئيس الأمريكي مع ولي العهد السعودي، التهديدات الإيرانية في المنطقة، والتي كان آخرها إسقاط طائرة إستطلاع أمريكية.

وتطرق الحديث، بين ترامب وبن سلمان إلي بحث استقرار الشرق الأوسط وأحوال سوق النفط العالمي بعد الهجمات الإيرانية المتكررة على ناقلات النفط والتهديدات التي تشكلها إيران.

في وقت سابق كشف الرئيس الأمريكي أن أمريكا خططت لضرب ثلاثة مواقع مختلفة ردا على إيران لكن تم إبلاغه بأن 150 شخصا سيلقون حتفهم.

وأشار ترامب إلى أنه أوقف الهجوم على إيران لأن الرد لم يكن ليأتي متناسبا مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة.

وأكد ترامب أنه ليس في عجلة من أمره بشأن إيران، وأن بلاده فرضت مزيدا من العقوبات على إيران، الليلة الماضية.