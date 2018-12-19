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ترامب ينتقد منصته المفضلة “تويتر” ويتهمها بمنع وصول متابعيه إلى تغريداته

19 ديسمبر، 2018
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قالت صحيفة مترو البريطانية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المعروف كونه من أبرز مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، ليس سعيدا بالطريقة التى يتم التعامل بها معه على الموقع.

وجدد الرئيس الأمريكى ترامب اتهامه بأن أمثال “فيس بوك ” و”جوجل” منحازين نحو الأصوات الديمقراطية ذات الميول اليسارية عبر الإنترنت، بينما أتهم “تويتر” بأنه يصعب على الناس.

إذ قال ترامب بتغريدته: “فيس بوك وتويتر وجوجل منحازين إلى حد كبير تجاه الديموقراطيين، إنه أمر مثير للسخرية، بينما تويتر أزال العديد من الأسماء وأبطأ بشكل كبير مستوى وسرعة النمو، بينما اعترفوا بأنهم لم يفعلوا شيئًا!”.

وفى هذا السياق رد تويتر على المزاعم قائلاً إن التحسينات على النظام الأساسى أدت إلى انخفاض عدد المتابعين بالعديد من الحسابات البارزة.

وقال متحدث باسم تويتر: “ينصب تركيزنا على صحة الخدمة، ويشمل ذلك إزالة الحسابات المزيفة لمنع السلوك الخبيث”.

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