ترامب يهاجم الديمقراطيين ويتوعد بحل الحكومة بسبب الجدار مع المكسيك

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” هاجم فيها الديمقراطيين وتوعد بإغلاق الحكومة ما لم يتم التوصل إلى تسوية في الكونجرس بشأن إقامة جدار على الحدود مع المكسيك لصد قوافل المهاجرين غير الشرعيين.

وكتب ترامب في تغريدة: “الديمقراطيون يحاولون التقليل من شأن الجدار ويقولون إنه طريقة بالية. الحقيقة أن أي حل آخر لن ينجح وقد ثبتت صحة ذلك على مدى آلاف الأعوام. لا يوجد ما هو أفضل من الجدار. إنني خبير بالتكنولوجيا أكثر ن أي شخص آخر”.

وأضاف ترامب: “التكنولوجيا على الحدود تنجح فقط عندما تقترن ببناء جدار، إن الجدران المصممة والمشيدة على نحو مناسب تعمل بكفاءة، والديمقراطيون يكذبون حين يزعمون العكس. الجدار العازل في إسرائيل ناجح بنسبة 99.9%، ولا يختلف الوضع مطلقًا على حدودنا الجنوبية. هذ الأمر يوفر مئات المليارات من الدولارات”.

وتابع ترامب في تغريدة أخرى: “أيا كان ما يحدث اليوم في مجلس الشيوخ فعلى الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب أن يفخروا بأنفسهم. لقد عادوا إلى واشنطن من جميع أنحاء العالم ليصوتوا لصالح أمن الحدود والجدار. لم يصوت أي عضو ديمقراطي بالموافقة، ومع ذلك فقد حققنا فوزًا كبيرًا. أنا فخور بكم للغاية”.

وأكمل ترامب: “الديمقراطيون الذين نحتاج أصواتهم في مجلس الشيوخ سيصوتون على الأرجح ضد أمن الحدود والجدار رغم معرفتهم بمدى الحاجة الماسة إليه. إذا صوت الديمقراطيون بالرفض فسيكون هناك إغلاق للحكومة لوقت طويل للغاية. الشعب لا يريد الحدود المفتوحة والجريمة”.

وأوضح ترامب أن الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب صوتوا اليوم بأغلبية 217 صوتًا لصالح الجدار، في مقابل 185 عضوًا صوتوا ضده.

وكرر ترامب تهديده في تغريدة قائلًا “ستتعرض الحكومة للإغلاق اليوم إذا لم يصوت الديمقراطيون لصالح أمن الحدود”.

وأضاف ترامب: “حتى الرئيس (الأسبق) رونالد ريجان حاول لمدة 8 سنوات بناء جدار حدودي أو سلك لكنه عجز عن ذلك. وحاول آخرون أيضًا. وسوف نفعل ذلك بطريقة أو أخرى”.