تركي آل الشيخ يعلن عن صفقة بيراميدز الجديدة

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، عن تعاقد نادي بيراميدز مع جون سيفوينتس هداف الدوري الاكوادوري، ليصبح رابع صفقات الفريق الشتوية.

وكتب نادي “بيراميدز” عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك: ” إليكم رابع صفقات بيراميدز في يناير..الدبابة جون سيفونيس مهاجم منتخب الإكوادور وهداف الدوري الإكوادوري ينتقل رسمياً لنادي بيراميدز”.

وأصبح “سيفونيس” رابع صفقات بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع إيريك تراوري من المقاصة، والفلسطيني حامد الحمدان، وعمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي.

بيراميدز يقترب من الحصول على خدمات نجم الداخلية

اقترب مسؤولو نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، من الحصول على خدمات إسلام جابر صانع ألعاب الداخلية، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان نادي بيراميدز، دخل في مفاوضات رسمية مع إدارة مصر المقاصة، المالكة لعقود اللاعب من أجل تدعيم صفوفها خلال العام الجاري.

ويلعب جابر، ضمن صفوف الداخلية معارًا من صفوف المقاصة لمدة عام، تنتهي بنهاية الموسم الحالي، والتي أبدت مرونة في التنازل عن خدمات لاعبها بصورة نهائية خلال العام الجديد.