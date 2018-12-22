تريزيجيه يشارك في فوز قاسم باشا على بشكتاش ويحتل المركز الثاني بالدوري

شارك النجم المصرى محمود تريزيجيه فى انتصار قاسم باشا الثمين على بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب “قاسم باشا” بالجولة الـ17 من الدورى التركى.

وخاض تريزيجيه المباراة بأكملها وقدم مستوى فنيا جيدا للغاية.

أحرز أهداف قاسم باشا، ساديكو فى الدقيقة 11، والمهاجم السنغالى هدفين مباى ديانى فى الدقيقتين 45 و75 من ركلة جزاء ليرفع رصيده إلى 19 هدف هذا الموسم فى المسابقة متصدرا سباق الهدافين، وبافيلكا فى الدقيقة 83، فيما سجل مصطفى بيكتيميك هدف بشكتاش الوحيد فى الدقيقة 52.

بهذا الفوز ارتفع رصيد قاسم باشا إلى 29 نقطة فى المركز الثانى، بينما بقى بشكتاش فى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.