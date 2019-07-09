«تشريعية النواب» توافق على رفع الحصانة عن نائب تورط في قضية فساد

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب بشأن التحقيقات الجارية ضده.

وتتضمن التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019، حصر أمن الدولة العليا، بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفي فايق جرجس، نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، وهو الأمر الذي يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.