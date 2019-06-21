تصريحات نارية من مدرب زيمبابوي قبل مواجهة مصر

أكد موتاسا لولويد المدرب المساعد لمنتخب زيمبابوي، أن منتخب بلاده لن يتأثر من الجماهير المصرية والتي ستأتي لمؤازرة منتخب الفراعنة خلال مباراة الليلة.

وأضاف المدرب المساعد لمنتخب زيمبابوي في تصريحات عبر شاشة “تايم سبورت” اليوم الجمعة :”اعتدنا على اللعب أمام الجماهير، لكن في الحقيقة أن المنتخب المصري سيتأثر بسبب ضغط الجماهير عليه”.

وتحدث المدرب المساعد عن خطورة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، قائلاً :”نعلم خطورة صلاح جيدًا، لكن نستطيع أن نتعامل معه، ونعلم جيدًا نقاط قوة وضعف المنتخب المصري”.

ويتواجد المنتخب زيمبابوي في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر والكونغو الديموقراطية وأخيرًا أوغندا.