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تصريح خطير للعميل الهارب محمد علي شاهد التفاصيل

23 سبتمبر، 2019
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تصريح خطير للعميل الهارب الخاين محمد علي

كتب/أسامة درويش

راجع فيديوهات المقاول الهارب قال حاجات متعديش
علي حد سياسي

بيقولك
– ايه المشكلة لما نتقاسم الغاز مع تركيا يعني!!!!! .

بيقولك
– مفيش مشكلة لو حطينا الفلسطينين في سيناء .!!!!!

بيقولك
– بلاش دستور وكلام فارغ ..
احنا نلم ٥٠ واحد في كل محافظة ونعمل منهم مجلس .. وملناش دعوة يجيوا اخوان ولا ليبراليين ولا اي حد
يعني .. ” دا مشروع فوضى زي المجالس العشائرية اللى اتعملت في ليبيا تقريبا ” . يعني مفيش دوله

بيقولك
– احنا منعملش دستور مره واحدة .. احنا نعلمه حته حته ..

ونعمل على كل حته استفتاء .

اللى مشغله
بيدافع عن مصالح تركيا وعايز يطبق صفقة القرن ..

ومش عايز دستور ودوله في مصر

 

 

 

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