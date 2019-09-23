تصريح خطير للعميل الهارب محمد علي شاهد التفاصيل

تصريح خطير للعميل الهارب الخاين محمد علي
كتب/أسامة درويش
راجع فيديوهات المقاول الهارب قال حاجات متعديش
علي حد سياسي
بيقولك
– ايه المشكلة لما نتقاسم الغاز مع تركيا يعني!!!!! .
بيقولك
– مفيش مشكلة لو حطينا الفلسطينين في سيناء .!!!!!
بيقولك
– بلاش دستور وكلام فارغ ..
احنا نلم ٥٠ واحد في كل محافظة ونعمل منهم مجلس .. وملناش دعوة يجيوا اخوان ولا ليبراليين ولا اي حد
يعني .. ” دا مشروع فوضى زي المجالس العشائرية اللى اتعملت في ليبيا تقريبا ” . يعني مفيش دوله
بيقولك
– احنا منعملش دستور مره واحدة .. احنا نعلمه حته حته ..
ونعمل على كل حته استفتاء .
اللى مشغله
بيدافع عن مصالح تركيا وعايز يطبق صفقة القرن ..
ومش عايز دستور ودوله في مصر