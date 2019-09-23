تصريح خطير للعميل الهارب محمد علي شاهد التفاصيل

تصريح خطير للعميل الهارب الخاين محمد علي

كتب/أسامة درويش

راجع فيديوهات المقاول الهارب قال حاجات متعديش

علي حد سياسي

بيقولك

– ايه المشكلة لما نتقاسم الغاز مع تركيا يعني!!!!! .

بيقولك

– مفيش مشكلة لو حطينا الفلسطينين في سيناء .!!!!!

بيقولك

– بلاش دستور وكلام فارغ ..

احنا نلم ٥٠ واحد في كل محافظة ونعمل منهم مجلس .. وملناش دعوة يجيوا اخوان ولا ليبراليين ولا اي حد

يعني .. ” دا مشروع فوضى زي المجالس العشائرية اللى اتعملت في ليبيا تقريبا ” . يعني مفيش دوله

بيقولك

– احنا منعملش دستور مره واحدة .. احنا نعلمه حته حته ..

ونعمل على كل حته استفتاء .

اللى مشغله

بيدافع عن مصالح تركيا وعايز يطبق صفقة القرن ..

ومش عايز دستور ودوله في مصر