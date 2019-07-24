تصعيد أمريكي جديد ضد أردوغان واتجاه لطرد تركيا من “الناتو”

بدأت الولايات المتحدة أولى خطواتها الجدية لإخراج تركيا من حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ردًا على شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي «إس 400»، على الرغم من تحذيرات واشنطن.

وقال السناتور الجمهوري ريك سكوت، إنّ لقاء جمع الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ مع الرئيس دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، شهد مناقشة قرار يدين علاقات أنقرة المتزايدة مع موسكو، ويدعو حلفاء واشنطن لمناقشة دور تركيا في حلف «الناتو

وقدم سكوت، مع زميله السناتور الجمهوري تود سي يونغ، الأسبوع الماضي، قرارًا يدعو إلى التنفيذ الكامل للعقوبات ضد تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، واصفًا شراء تركيا لنظام الدفاع الجوي الصاروخي «إس-400» بأنه يمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي وحلف الناتو.

ونقلت صحيفة «صن شاين ستيت نيوز» في فلوريدا عن سكوت قوله: «من مسؤوليتنا حماية سلامة العائلات الأمريكية وحلفائنا، ويجب أن ندعو أعضاء حلف الناتو إلى تحديد ما إذا كانت تركيا تشكل خطرًا على الحلف أم لا».

وبدأت تركيا مؤخرًا في تسلُّمِ أنظمة الصواريخ الروسية أرض – جو على الرغم من اعتراضات واشنطن، المتخوفة من قدرة النظام الصاروخي الروسي على تعريض أمن طائرات «إف-35» التابعة لحلف الناتو للخطر.