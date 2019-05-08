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تصل 2000 جنيه للمتر.. الإعلان عن موعد بدء تحصيل غرامات مخالفات البناء​

8 مايو، 2019
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قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء? أوشكت على الانتهاء وستصدر قبل الموعد الذي حددته المادة 11 من مشروع القانون وهو الثامن من يوليو القادم.

وأضاف والي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون راعت تماماً تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع ومعايير اختيار اللجان ورؤساؤها وأعضاؤها بكل جهة إدارية في كل محافظة للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حدة، مشيراً إلى أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة تتولى استقبال المواطنين والبدء معهم في تنفيذ إجراءات التصالح وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم وتوعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك.

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