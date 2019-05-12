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تصل 39 في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة المقبلة

12 مايو، 2019
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس الـ48 ساعة على مدار اليومين المقبلين ” الاثنين- الثلاثاء”.

وذكرت الهيئة أنه من المقرر أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والشمالية، حار على والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين “26 – 16″، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين “27 – 16″، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين “36 – 20″، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين “34 – 22” وعلى شمال الصعيد ما بين “39 – 19″، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين “38 – 22”.

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