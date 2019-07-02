محافظات

تطوير قريه فرسيس ببنها بمعرفه جامعه بنها في أجازه الصيف

2 يوليو، 2019
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تطوير قريه فرسيس ببنها بمعرفه جامعه بنها في أجازه الصيف
كتب – أحمد مجدي الرفاعي
قررت جامعه بنها برئاسه الد جمال السعيد تطوير قريه كفر فرسيس ببنها خلال أجازه الصيف تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وتنمية القرى والنجوع والمناطق العشوائية بالمحافظة .
صرح الدكتور السعيد رئيس جامعه بنها بأنه تم تشكيل لجنه من المختصين والخبراء بالجامعه وعمل زيارات ميدانيه للقريه بالتنسيق مع الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وأختيار قرية كفر فرسيس بمركز بنها لتطويرها خلال أجازه الصيف وتحديد أحتياجاتها وأهم المشاكل التي تواجه الأهالي وتشمل تحسين مستوى الخدمات العامة والبنية الأساسية بالتعاون مع المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية والمؤسسات المختلفة تحت رعايه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي .

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