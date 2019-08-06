تعرف على سكرتير عام محافظة القليوبية الجديد

سكرتير عام محافظة القليوبية الجديد تعرف عليه
الدكتور / أيمن عبدالمنعم مختار حسن
الاســــــــــــــــــــــم : أيمن عبدالمنعم مختار حسن
المؤهلات الدراسيه : دكتوراه فى إدارة الأعمال باللغة الانجليزية – كلية التجارة – جامعة عين شمس – تقدير جيد جدا
ماجستير فى الإدارة العامة – كلية الإدارة – الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى تقدير امتياز
بكالوريوس العلوم العسكرية – الكلية الحربية – تقدير امتياز
دبلومة فى علوم الحاسب ونظم المعلومات – الكلية الفنية العسكرية – تقدير جيد جدا
شهادة ICDL
دبلومة فى الإدارة المحلية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – تقديرجيد جدا
تـــاريـــــخ الميـــــــــلاد :17/11/1972
الحالة الإجتماعيــــــــة : متزوج
محـــــل الإقامـــــــــــة : مدينة نصر – القاهرة
الدرجـــة الوظيفيـــــــة : وكيل أول وزاره
الوظيفـة الحاليــــــــــة : وكيل أول وزاره – سكرتير عام محافظة القليوبية
الوظائف السابقــــــــة : وكيل أول وزاره – سكرتير عام محافظة أسوان
سكرتير عام محافظة المنوفية