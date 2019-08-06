تعرف على سكرتير عام محافظة القليوبية الجديد

سكرتير عام محافظة القليوبية الجديد تعرف عليه

الدكتور / أيمن عبدالمنعم مختار حسن

الاســــــــــــــــــــــم : أيمن عبدالمنعم مختار حسن

المؤهلات الدراسيه : دكتوراه فى إدارة الأعمال باللغة الانجليزية – كلية التجارة – جامعة عين شمس – تقدير جيد جدا

ماجستير فى الإدارة العامة – كلية الإدارة – الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى تقدير امتياز

بكالوريوس العلوم العسكرية – الكلية الحربية – تقدير امتياز

دبلومة فى علوم الحاسب ونظم المعلومات – الكلية الفنية العسكرية – تقدير جيد جدا

شهادة ICDL

دبلومة فى الإدارة المحلية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – تقديرجيد جدا

تـــاريـــــخ الميـــــــــلاد :17/11/1972

الحالة الإجتماعيــــــــة : متزوج

محـــــل الإقامـــــــــــة : مدينة نصر – القاهرة

الدرجـــة الوظيفيـــــــة : وكيل أول وزاره

الوظيفـة الحاليــــــــــة : وكيل أول وزاره – سكرتير عام محافظة القليوبية

الوظائف السابقــــــــة : وكيل أول وزاره – سكرتير عام محافظة أسوان

سكرتير عام محافظة المنوفية