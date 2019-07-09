تعرف على أجرة التوك توك بمدينة قها

تعريفة الركوب التكتوك بمدينة قها ( ٤ )جنيهات وبس

كتبت سمية امين

بناء على تعليمات معالي الوزير الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بشأن ضبط الأسعار ومتابعه تعريفه الركوب بعد زيادة أسعار المواد البتروليه

قامت المهندسه امل فوزي رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها اليوم بتحديد تعريفة الركوب 4 جنيهات كسعر موحد لجميع التكاتك الموجوده بالمدينه كما قامت سيادتها بكتابة السعر الموحد علي كل توكتوك ، وذلك بحضور

شرطة المرافق وقوة من قسم شرطه قها

وطالبت السائقين بالالتزام بالتعامل مع المواطنين من خلال التعريفة الجديدة وشددت علي أنه سوف يتم تحرير محاضر لمن يخالف ذلك.

أعرب المواطنين بالشكر لمدينة قها لانقذهم من جشع التكاتك