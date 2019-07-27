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تعرف على أسعار الأسمنت المحلية اليوم بالأسواق

27 يوليو، 2019
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سجلت اسعار الأسمنت

حالة من الاستقرار في الأسواق، مع بداية تعاملات اليوم السبت 27 يوليو.

و الأسعار، وفقا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.

أسعار الأسمنت المسلح

سجل سعر الأسمنت المسلح 840 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 810 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 830 جنيها للطن، وأسمنت شورى 818 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 810 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 840 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 818 جنيهات للطن.

شهدت أسعار الأسمنت ، حالة من الاستقرار في الأسواق، مع بداية تعاملات اليوم السبت 27 يوليو.

وترصد «بوابة أخبار اليوم»، الأسعار، وفقا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.

أسعار الأسمنت المسلح

سجل سعر الأسمنت المسلح 840 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 810 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 830 جنيها للطن، وأسمنت شورى 818 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 810 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 840 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 818 جنيهات للطن.1

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