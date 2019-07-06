تعرف على أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية المصرية اليوم السبت

تعرف على أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية المصرية اليوم السبت

سجلت أسعار الأسمنت ، حالة من الاستقرار، في الأسواق، مع بداية تعاملات، اليوم، السبت 6 يوليو.

و الأسعار وفقا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.

سجل سعر الأسمنت المسلح 848 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 793 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 810 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 815 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 803 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 855 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 825 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 820 جنيهًا، وأسمنت المسلة 798 جنيها، وسجل أسمنت السويس 813 جنيه، وأسمنت العسكري بني سويف 805 جنيهات، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 825 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2440 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2380 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2365 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 713 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 713 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 713 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 728 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 850 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 850 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 880 جنيهًا للطن.

أسعار الجبس

واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 810 جنيهات للطن.