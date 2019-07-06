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تعرف على أسعار الحديد في السوق المحلية اليوم السبت

6 يوليو، 2019
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سجلت أسعار الحديد والصلب المصرية حالة من الاستقرار في الأسواق، وسجل متوسط أسعار الحديد نحو 11.650 جنيه، وتنشر  أسعار الحديد المحلية، مع بداية تعاملات السبت 6 يوليو ٢٠١٩، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.

وسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها 

 

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