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تعرف على أسعار الخضار اليوم الاربعاء

19 ديسمبر، 2018
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تراجعت أسعار الكوسة 3 جنيهات فى حين استقرت أسعار باقى الخضار اليوم الأربعاء 19 ديسمبر طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.75 و 4.25 جنيه للكيلو، ووصل سعر البطاطس ما بين 3 و6.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3.5 و5.5 جنيه للكيلو.

وأسعار الكوسة ما بين 5 و9 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.5 و3 جنيهات، والفاصوليا ما بين 5 و8 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1 و3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية بين 3 و4 جنيهات، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 و4 جنيهات والخيار الصوب بلغ من 4 و5 جنيها وبلغ سعر الباذنجان الأبيض من 1.5و3 جنيها.

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