تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

وكالات

استمر سعر الذهب في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن كشفت بيانات رسمية في أكبر اقتصاد بالعالم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في 5 أسابيع بعكس تقديرات المحللين.

في حين سجلت أسعار الواردات بالولايات المتحدة لأول هبوط في 5 أشهر خلال مايو الماضي.

وصرح دونالد ترامب بالأمس أنه لا يوجد موعد محدد لفرض تعريفات أمريكية جديدة على الصين، كما أعلن أن الولايات المتحدة إما ستنفذ “اتفاق عظيم مع الصين أو لن ننفذ أي اتفاق على الإطلاق”.

وبحلول الساعة 2:28 مساءً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.3 بالمئة إلى 1340.46 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمئة عند 1336.39 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.017.