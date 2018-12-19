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تعرف على أسعار السمك اليوم الاربعاء 19-12-2018

19 ديسمبر، 2018
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شهدت أسعار السمك استقرارا فى بعض الأنواع، فى حين تراجع أسعار بعض الأنواع الأخرى طبقا لأسعار سوق العبور اليوم الأربعاء 19 ديسمبر، بحيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 21.5 و 23.5 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.

وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 و 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28 و34 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط ما بين 10 و 20 جنيها، وبلغ سعر سمك التعابين ما بين 40 و 140 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 34 و40 جنيها للكيلو.

وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 50 و 64 جنيها للكيلو، فى حين بلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 و 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط ما بين 90 و160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا ما بين 30 و120 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 و 400 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى مابين 250 و 300 جنيها، وبلغ سعر البورى35 و41 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان ما بين 35 و41 جنيها.

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