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تعرف على أسعار السمك اليوم الاربعاء 19-12-2018
شهدت أسعار السمك استقرارا فى بعض الأنواع، فى حين تراجع أسعار بعض الأنواع الأخرى طبقا لأسعار سوق العبور اليوم الأربعاء 19 ديسمبر، بحيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 21.5 و 23.5 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.
وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 و 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28 و34 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط ما بين 10 و 20 جنيها، وبلغ سعر سمك التعابين ما بين 40 و 140 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 34 و40 جنيها للكيلو.
وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 50 و 64 جنيها للكيلو، فى حين بلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 و 25 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر السبيط ما بين 90 و160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا ما بين 30 و120 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 و 400 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى مابين 250 و 300 جنيها، وبلغ سعر البورى35 و41 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان ما بين 35 و41 جنيها.